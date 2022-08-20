Süper Lig'de Gaziantep FK, Hatayspor'u 2 golle geçti!
Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un golü 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 3 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı. Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
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