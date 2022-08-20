Süper Lig'de Giresunspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti!
Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic kaydetti.
Konuk ekip Kasımpaşa ligdeki üçüncü maçından da puan çıkaramadı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor ise üst süte 2. galibiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Hatayspor'u konuk edecek.
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