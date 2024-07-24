Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı!

Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:05
Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı!
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. ve 2. hafta programları belli oldu.

İşte 1 ve 2. haftanın programı:


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