Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı!
Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programları açıklandı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. ve 2. hafta programları belli oldu.
İşte 1 ve 2. haftanın programı:
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