Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:05

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:26

Kasımpaşa Kulübü'nden Spor Toto Teşkilatı'na isim hakkı gelirleri konusunda dikkat çeken bir itiraz geldi.

Lacivert-beyazlılar, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013-14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022'de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL'de kaldığını açıkladı.

Benzer durumun diğer kulüpler için de aynı olduğunu belirten lacivert-beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde ise bahis oyunlarında Kasımpaşa'nın isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.

SPOR TOTO GELİR DAĞILIMI TABLOSU:

* Toplanan bedelden oyunculara ve bayilere dağıtılan komisyon ve ikramiyeler düşüldükten sonra kalan net kaynağı ifade eder.

** Kazananlara dağıtılan ikramiye 5602 sayılı kanuna göre, %40 ila %83 arasında olabilir.