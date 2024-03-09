Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!

Süper Lig’de Kasımpaşa Kulübü’nün, Spor Toto'ya isim hakkı gelirleri konusunda itirazda bulunması diğer kulüpleri harekete geçirdi. Lacivert-beyazlılar, isim hakkı gelirinin enflasyon artışı oranında artmadığını savunarak düzeltme olmaması halinde bahis programlarında isminin yer almamasını talep etti. Kasımpaşa’ya İstanbulspor da destek verdi. Özellikle eski Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde kulüplere ödenen isim hakları kura çevrilmişti. Kulüpler Spor Toto Teşkilatına başvuru yaparak mevcut şartlarda adımızı kullandırmayız dedi. Taraflar uzlaşamazsa bir çok kulüp kuponlarda olmayacak.

Arif Kızılyalın
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:05
Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!
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Kasımpaşa Kulübü'nden Spor Toto Teşkilatı'na isim hakkı gelirleri konusunda dikkat çeken bir itiraz geldi.

Lacivert-beyazlılar, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013-14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022'de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL'de kaldığını açıkladı.

Benzer durumun diğer kulüpler için de aynı olduğunu belirten lacivert-beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde ise bahis oyunlarında Kasımpaşa'nın isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.

SPOR TOTO GELİR DAĞILIMI TABLOSU:

* Toplanan bedelden oyunculara ve bayilere dağıtılan komisyon ve ikramiyeler düşüldükten sonra kalan net kaynağı ifade eder.

** Kazananlara dağıtılan ikramiye 5602 sayılı kanuna göre, %40 ila %83 arasında olabilir.


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