Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları da güncellendi.
Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi.
FENERBAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ
Galatasaray'ın daha önce 1.70 olan oranı 1.61'e düşürüldü.
Fenerbahçe'nin oranı ise 1.75'ten 1.86'ya yükseldi.
Süper Lig'in 29. haftasın Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe ise Pendikspor'u ağırlayacak.
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