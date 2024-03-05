Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları da güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:20
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ 

Galatasaray'ın daha önce 1.70 olan oranı 1.61'e düşürüldü.

Fenerbahçe'nin oranı ise 1.75'ten 1.86'ya yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasın Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe ise Pendikspor'u ağırlayacak.


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