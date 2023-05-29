Süper Lig'de kader haftasının hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:13

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:31

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

İşte 36. haftanın hakemleri;