Süper Lig'de kader haftasının hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
İşte 36. haftanın hakemleri;
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- İşte ilk seçim sonuçları
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Her şey değişecek derken...
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı