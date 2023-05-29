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Süper Lig'de kader haftasının hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:13
Süper Lig'de kader haftasının hakemleri açıklandı!
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Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

İşte 36. haftanın hakemleri; 


MHK TFF Spor Toto Süper Lig

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