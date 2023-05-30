Süper Lig'de kader haftasının VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray-MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarının VAR açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçlarının tamamı 30 Mayıs Salı günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. Zorlu mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.
Lider Galatasaray'ın, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği deplasmandaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Kritik maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Ali Şansalan ile Ekrem Kan eşlik edecek.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe de Antalyaspor'u konuk edecek. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta İbrahim Zorbey ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Zorlu müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu. AVAR'da da Suat Arslanboğa ile Erdem Bayık yer alacak.
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