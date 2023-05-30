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Trabzonspor'un Giresunspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Giresunspor maçı öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:19
Trabzonspor'un Giresunspor maçı kadrosu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu kadroda yer almadı. 

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Doğucan Haspolat sahada yer almayacak.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ise zorlu deplasmanda görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:


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