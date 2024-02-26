Süper Lig'de kariyer sezonu: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!
Antalyaspor ağlarını 2 kez havalandırarak 11 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de kariyer sezonunu yaşıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar mücadeleyi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 11 gole ulaştı.
KARİYER SEZONU
Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'deki 11'inci golünü Antalyaspor'a atan Kerem Aktürkoğlu, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.
Kerem Aktürkoğlu tüm kulvarlar göz önüne alındığında bu sezon 41 maçta 14 gol ve 8 asistle 22 gole direkt etki etti.
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