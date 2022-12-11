Süper Lig'de MHK'den hakem operasyonu

11 Aralık 2022 Pazar, 11:06

Kulüplerin “Süper Lig’de yabancı hakemler maç yönetsin” isteğinin gündem olduğu şu günlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK), kendi bünyesinde tartışma yaratacak bir karar almak üzere. MHK’nin, bugün başlayacak seminer sonrasında Süper Lig kadrosunda görev yapan 6 hakemi liste dışı bırakacağı öğrenildi.

Bu 6 hakemin yerine alt klasmandan gelen genç isimler eklenecek. VAR kadrosunda 12 hakemi bulunan ve maç atamalarında sıkıntı yaşayan MHK, liste dışı bıraktığı 6 isme “VAR odasında görev yapın” teklifinde bulunacak. Ancak liste dışı kalacak hakemlerin, bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu. MHK, seminer sonrası 2023’te FIFA kokartı takacak hakemlerin isimlerini de kısa süre içinde açıklayacak.

VAR'DAN "TÜYO" KRİZİ

Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin yarattığı tartışmalar bitmiyor. MHK, yabancı VAR hakemi transferi için görüştüğü 24 ülkeden ret cevabı almıştı. VAR protokolünün bu sezon tam olarak uygulanmaya başlanması talimatının verilmesinin ardından hakemlerin sıkıntı yaşadığı ve ciddi şekilde uyarıldığı ortaya çıktı.

UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas’ın, seminerlerde hakemlere “Maçları gözünüzle yönetin, kulağınızla değil” demesi tartışma yarattı. Kulislerde Dallas’ın bu sözlerinin perde arkasında, geride kalan sezonlarda VAR odasından sahadaki hakemlere, faul, sarı kart ve korner gibi pozisyonlar için kulaklıktan bilgi verildiği konuşuluyor. MHK bu sezon hakemlere protokolü tam uygulamalarını aktardı.