Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor! İşte Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 20:38

Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu. 2021-2022 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, 1983-84'ten sonra ilk kez kupayı kaldırdı.

1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1975-76 sezonunda yaşayan bordo-mavililer 7. şampiyonluğuna Abdullah Avcı yönetiminde ulaştı.

38 YIL ARANIN ARDINDAN MUTLU SON

Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Bordo-mavililer 2018-19 sezonunda teknik direktör Ünal Karaman ile ligi 4. tamamladı. 19-20 sezonunda Karaman'dan boşalan koltuğu devralan Hüseyin Cimşir ve ardından Eddie Newton ile tamamlanan sezonda Trabzonspor, şampiyon Başakşehir'i 65 puanla takip ederek 2. oldu.

10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer kısa sürede başarı elde edemese de zaman içinde büyük bir çıkış yakaladı. 2020-21 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken, Trabzonspor 71 puanla 4. sırada yer aldı. O sezon Başakşehir ile oynanan Süper Kupa Finali'ni 2-1 galip tamamlayan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürürken, Avcı da kariyerinin ilk kupasını kazandı.

AVCI'NIN İMZASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

2019-2020 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Trabzonspor, bir sonraki sezon ilk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kaçan şampiyonluğun ardından lige formsuz girilmesinin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı ve bordo-mavililer Abdullah Avcı'da karar kıldı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başına geçtiğinde bordo-mavililer ligde 17’inci sıradaydı. Kadro kalitesi bir önceki sezona göre oldukça düşmüş ve üst üste gelen mağlubiyetler kulüp içindeki dengeleri tamamen değiştirmişti. Geçmiş yıllarda skordan ziyade oyuna vurgu yapan Avcı, Trabzonspor’un başına geçtiği ilk günden itibaren kısa vadede skor almaları gerektiğini söylüyordu.

Nitekim Trabzonspor onun yönetiminde, oyun olarak pek çok taraftarını tatmin etmese de ilk 17 maçın 13’ünü kazandı. Bu sonuçlar takımı küme düşme hattından zirve mücadelesine atmakla kalmadı, Abdullah Avcı’nın camiadaki kredisini de artırdı.

Trabzonspor için sezonun geri kalanı oldukça başarılı bir şekilde geçti ve ligi dördüncü sırada bitirdi. Abdullah Avcı’dan önce 8 maçta 4 mağlubiyet alan takım, kalan 34 haftada sadece 3 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik direktör, mevcut kadrodan alınacak en yüksek verimi aldı. Oyundan ziyade skor odaklı maç planları, Avcı’nın ilk sezonunun belirleyici noktalarından oldu.

Avcı gelene kadar kalesinde maç başına iki gol yiyen bordo-mavililer, sezon bitiminde ligin en az gol yiyen ikinci takımı olmuştu.

Trabzonspor yönetimi başa geldiğinden beri en başarılı transfer operasyonunu 2021-2022 sezonuna girerken gerçekleştirdi. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında transfer harcamalarını kısmasıyla gündeme gelen Karadeniz ekibi, bu sefer kadroyu gençleştirip, potansiyelli oyuncuları transfer etmek yerine performansından şüphe duyulmayacak isimlere yöneldi. Bu isimlerin başında ise Marek Hamsik geliyordu.

Kadroya yaz transfer döneminde Gervinho, Bruno Peres, Cornelius gibi kariyerli yabancı futbolcular da katılmıştı. Süper Lig’den Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Manolis Siopis gibi oyuncuların eklenmesi Trabzonspor’u son yıllarda hiç olmadığı kadar kaliteli bir kadro haline getirdi. Trabzonspor, 2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girmişti ve tüm hamlelerini bu eksende yaptı.

AVRUPA'DAN ELENİŞ LİGDE YÜKSELİŞ

Trabzonspor’un Avrupa’dan erken elenişi takımın ligdeki performansını olumlu etkiledi. Sezona Konferans Ligi’nde başlayan bordo-mavili ekip ilk eleme karşılaşmasında Molde’yi geçmeyi başardı. Avcı’nın ekibinin bir sonraki turda eşleştiği rakip ise Mourinho’nun Roma’sı oldu. Bordo-mavililer özellikle iç sahadaki maçta rakibine oranla çok daha üstün bir oyun sergilemesine rağmen iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa defterini erken kapattı.

Avrupa maçları sayesinde sezonu erken açan takım, lige de oldukça iyi bir giriş yaptı ve ilk 5 maçta 13 puan toplamayı başardı. Ekim ayından itibaren galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’a rakipleri karşılık veremedi ve Karadeniz ekibinin şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlandı.

İlk 23 haftanın son dönüm noktası Galatasaray maçı oldu. Bu maçta yaşanacak olası bir puan kaybı, Trabzonspor’un olumsuz anlamda ilk kırılma noktası olabilirdi. Maça hızlı başlayan takım Galatasaray oldu. İlk yarı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle bitti. Trabzonspor ilk yarıda oyun olarak hiçbir varlık ortaya koyamasa da ikinci yarı ise maçın hikayesi tamamen değişti. Bakasetas 84. dakikada penaltı golüyle eşitliği sağladı. 90. dakikada yeni transfer Visca kariyerindeki ilk golünü Galatasaray’a karşı attı ve takımına 3 puanı getirdi.

Bordo-mavili ekip oynadığı son 9 maçta üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla, en yakın rakiplerine "Acaba?" dedirtse de şampiyonluk ipini göğüslemesini bildi. Avcı yönetiminde bu sezon 35 maça çıkan Trabzonspor, 22 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 11 beraberlikle ayrılarak 38 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.