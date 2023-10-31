Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:31
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. 

Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

FAVORİ FENERBAHÇE 

Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.

Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.

Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi. Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.


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