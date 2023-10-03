Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 7'nci haftasının geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:13
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Süper Lig'de 7'inci hafta tamamlandı. oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe şampiyonluk için favori gösterildi. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk oranı 2.05 olarak bir önceki haftayla sabit kaldı.

Benzer bir şekilde şampiyonluğun ikinci favorisi Galatasaray'ın oranı da 2.25 olarak değişmedi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI ARTIYOR

Konyaspor galibiyetinini ardından Beşiktaş'ın oranı ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte 8.00'den 10.00'a yükseldi.

Trabzonspor'un oranı ise 20.00'den 25.00'e yükseldi.


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