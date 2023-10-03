Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 7'nci haftasının geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.
Süper Lig'de 7'inci hafta tamamlandı. oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe şampiyonluk için favori gösterildi. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk oranı 2.05 olarak bir önceki haftayla sabit kaldı.
Benzer bir şekilde şampiyonluğun ikinci favorisi Galatasaray'ın oranı da 2.25 olarak değişmedi.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI ARTIYOR
Konyaspor galibiyetinini ardından Beşiktaş'ın oranı ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte 8.00'den 10.00'a yükseldi.
Trabzonspor'un oranı ise 20.00'den 25.00'e yükseldi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri kimliğini açıkladı
- 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Operasyon Soylu'dan gizlendi mi?
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü