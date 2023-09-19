Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de geride kalan 5. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü.
Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü.
TRABZONSPOR'UN ORANI DEĞİŞMEDİ
Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un 20 olan oranı ise değişmedi ve aynı kaldı.
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