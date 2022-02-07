Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları geride kalırken şampiyonluk oranları değişti.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 24. hafta itibarıyla 2021/2022 sezonu şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Kasımpaşa'yı kendi evinde Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.05 olarak değişmezken Giresunspor'u, Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'nin golüyle 1-0 yenen ikinci sıradaki Konyaspor'un oranı 6.00 olarak güncellendi.
Ligin 24. haftasında kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 30.00 olarak değiştirilirken Antalyaspor ile Vodafone Park Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 30.00 olarak açıklandı.
Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’ın şampiyonluk oranının 700.00 olarak güncellendiği kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk oranları şu şekilde:
Trabzonspor: 1.05
Konyaspor: 6.00
Fenerbahçe: 30.00
Başakşehir: 40.00
Beşiktaş: 30.00
Hatayspor: 300.00
Galatasaray: 700.00
Alanyaspor: 40.00
Sivasspor: 1000.00
Adana Demirspor: 40.00
Fatih Karagümrük: 500.00
Gaziantep FK: 200.00
Antalyaspor: 5000.00
Kayserispor: 500.00
Giresunspor: 5000.00
Altay: 5000.00
Göztepe: 3000.00
Kasımpaşa: 3000.00
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