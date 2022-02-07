Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:30





İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 24. hafta itibarıyla 2021/2022 sezonu şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Kasımpaşa'yı kendi evinde Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.05 olarak değişmezken Giresunspor'u, Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'nin golüyle 1-0 yenen ikinci sıradaki Konyaspor'un oranı 6.00 olarak güncellendi.

Ligin 24. haftasında kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 30.00 olarak değiştirilirken Antalyaspor ile Vodafone Park Stadı'nda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 30.00 olarak açıklandı.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’ın şampiyonluk oranının 700.00 olarak güncellendiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk oranları şu şekilde:



Trabzonspor: 1.05





Konyaspor: 6.00

Fenerbahçe: 30.00

Başakşehir: 40.00

Beşiktaş: 30.00

Hatayspor: 300.00

Galatasaray: 700.00

Alanyaspor: 40.00

Sivasspor: 1000.00





Adana Demirspor: 40.00

Fatih Karagümrük: 500.00

Gaziantep FK: 200.00

Antalyaspor: 5000.00

Kayserispor: 500.00

Giresunspor: 5000.00

Altay: 5000.00

Göztepe: 3000.00

Kasımpaşa: 3000.00







