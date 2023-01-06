Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 7 Ocak Cumartesi günü başlayacak 18. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 15:21
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında kazandı ve sarı-lacivertlilerin oranı 1.85'ten 1.65'e çekildi, favori olarak gösterildi.

Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85'ten 2.65'e güncellendi.

BEŞİKTAŞ BAY GEÇMİŞTİ

Haftayı BAY geçen Beşiktaş'ın oranı 8.00 olarak sabit kaldı.

Trabzonspor'un Giresunspor galibiyetinin ardından bordo-mavililere 10.00 oran verildiği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir'e 12.50, Adana Demirspor'a 30.00 ve Konyaspor'a 40.00 oran belirlendi.


süper lig Şampiyonluk oranları Şampiyon

En Çok Okunan Haberler