Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 7 Ocak Cumartesi günü başlayacak 18. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında kazandı ve sarı-lacivertlilerin oranı 1.85'ten 1.65'e çekildi, favori olarak gösterildi.
Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85'ten 2.65'e güncellendi.
BEŞİKTAŞ BAY GEÇMİŞTİ
Haftayı BAY geçen Beşiktaş'ın oranı 8.00 olarak sabit kaldı.
Trabzonspor'un Giresunspor galibiyetinin ardından bordo-mavililere 10.00 oran verildiği belirtildi.
Öte yandan Başakşehir'e 12.50, Adana Demirspor'a 30.00 ve Konyaspor'a 40.00 oran belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masadan aday açıklaması
- Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- İBB’de derin şüphe
- 'Vermezsek bu seçimi alamayız'
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- Erdoğan’ın 2017'deki açıklaması gündemde