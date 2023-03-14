Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisiyle tarihe geçtiği haftanın ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle mağlup ederek 14 maç üst üste galibiyet rekorunu ele geçirdi.
Bu galibiyetle lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada bir maç fazlasıyla 9 puanlık fark elde etti.
Haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 1.17
Fenerbahçe: 2.05
Beşiktaş: 25.0
Trabzonspor: 100
Adana Demirspor: 150
Başakşehir: 150
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...