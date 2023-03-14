Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:15

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:15

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle mağlup ederek 14 maç üst üste galibiyet rekorunu ele geçirdi.

Bu galibiyetle lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada bir maç fazlasıyla 9 puanlık fark elde etti.

Haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.17

Fenerbahçe: 2.05

Beşiktaş: 25.0

Trabzonspor: 100

Adana Demirspor: 150

Başakşehir: 150