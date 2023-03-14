Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisiyle tarihe geçtiği haftanın ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:15
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle mağlup ederek 14 maç üst üste galibiyet rekorunu ele geçirdi.

Bu galibiyetle lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada bir maç fazlasıyla 9 puanlık fark elde etti.

Haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.17

Fenerbahçe: 2.05

Beşiktaş: 25.0

Trabzonspor: 100

Adana Demirspor: 150

Başakşehir: 150


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