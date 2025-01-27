Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 21. haftanın sonuna gelinirken şampiyonluk oranları da güncellendi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapadı.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte değişim sonrası oranlar:
Trabzonspor'un 1000 olan oranı sabit kaldı.
Başakşehir'in 400 olan oranı 1000'e çıkarıldı.
Göztepe'nin 400 olan oranı 500'e yükseltildi.
Eyüpspor'un oranı da 300'den 500'e çıkarıldı.
Beşiktaş'ın 300 olan oranı sabit kaldı.
Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.
Fenerbahçe'nin oranı 3.6'dan 3.3'e düşürüldü.
Galatasaray'ın 1.06 olan oranı 1.1'e çıkarıldı.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #şampiyonluk #Şampiyonluk oranları
Spor Haberleri
- Victor Edvadsen kimdir?
- Muslera'dan ayrılık açıklaması
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- İrfan Can Eğribayat çirkin mesajları ifşa etti
- Ural Aküzüm’den önemli açıklamalar
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası
- Neymar eski takımına geri dönüyor!
- Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması!
- Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia
- Wings for Life World Run’a 100 gün kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!