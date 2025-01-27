Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 21. haftanın sonuna gelinirken şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:03

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapadı.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte değişim sonrası oranlar:

Trabzonspor'un 1000 olan oranı sabit kaldı.

Başakşehir'in 400 olan oranı 1000'e çıkarıldı.

Göztepe'nin 400 olan oranı 500'e yükseltildi.

Eyüpspor'un oranı da 300'den 500'e çıkarıldı.

Beşiktaş'ın 300 olan oranı sabit kaldı.

Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.

Fenerbahçe'nin oranı 3.6'dan 3.3'e düşürüldü.

Galatasaray'ın 1.06 olan oranı 1.1'e çıkarıldı.


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #şampiyonluk #Şampiyonluk oranları

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