Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen oran 1.10 olarak gösterildi.
Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi.
Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Şampiyonluk oranları #şampiyonluk
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması
- Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi
- Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, nereli?
- Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
- Atalanta'dan Nicolo Zaniolo açıklaması!
- Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu!
- Taraftarlar sporculara saldırdı: 3 kişi gözaltına alındı
- Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- ABD’nin Colani’den beş talebi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'