Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:05

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen oran 1.10 olarak gösterildi.

Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi.

Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Şampiyonluk oranları #şampiyonluk

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