Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük değişim!
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK DEĞİŞİM
Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.
Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:
Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kalırken Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin ise 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.
GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ
Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya düştü.
Etiketler: #süper lig #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray
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