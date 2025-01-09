Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük değişim!

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük değişim!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:58

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK DEĞİŞİM

Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:

Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kalırken Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin ise 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.

GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ

Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya düştü.


Etiketler: #süper lig #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray

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