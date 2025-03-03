Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılması, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u rahat geçmesi sonrası iddia oranları güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları değişti.
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu:
Trabzonspor - 3000
Sivasspor - 3000
Rizespor - 3000
Konyaspor - 3000
Kayserispor - 3000
Gaziantep FK - 3000
Göztepe - 3000
Eyüpspor - 1000
Başakşehir - 1000
Beşiktaş - 700
Samsunspor - 400
Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)
Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Şampiyonluk oranları #Şampiyon
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