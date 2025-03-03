Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılması, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u rahat geçmesi sonrası iddia oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:53

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu:

Trabzonspor - 3000

Sivasspor - 3000

Rizespor - 3000

Konyaspor - 3000

Kayserispor - 3000

Gaziantep FK - 3000

Göztepe - 3000

Eyüpspor - 1000

Başakşehir - 1000

Beşiktaş - 700

Samsunspor - 400

Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)

Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #Şampiyonluk oranları #Şampiyon

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