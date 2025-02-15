Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu etabı ilk maçları sonunda Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 yenilirken Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Football Meets Data, rövanş karşılaşmaları öncesinde Türk takımlarının Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini güncelledi.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:24

Football Meets Data, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini hesapladı. 

İşte Avrupa Ligi'nde güncellenmiş şampiyonluk ihtimalleri:

UEFA Avrupa Ligi'nde ağır favori olarak gösterilen Lazio'nun şampiyonluk ihtimaline yüzde 17 ihtimal verildi. İtalyan ekibinin ardından gelen Athletic Bilbao'nun kupayı kazanma olasılığı ise yüzde 16 olarak gösterildi.

Tottenham ve Manchester United ise Lazio ve Athletic Bilbao'dan sonra favori gösterilen ekipler. Football Meets Data'ya göre, Tottenham'ın kupada mutlu sona ulaşma oranı yüzde 14, Manchester United ise yüzde 10.

Frankfurt, Lyon ve Roma'nın şampiyonluk şansı ise sırasıyla yüzde 8, yüzde 7 ve yüzde 6 olarak belirlendi.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinde büyük düşüş yaşandı. Sarı-kırmızılılara verilen ihtimal yüzde 3'ten yüzde 0.4'e düştü. Galatasaray'ın kupayı kazanma şansı Bodo/Glimt ile eşit gösterildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 1'lik artışla yüzde 4 oldu. Sarı-lacivertliler, Real Soceidad ve Ajax ile aynı ihtimali paylaşıyor.


Etiketler: #uefa avrupa ligi #fenerbahçe #galatasaray

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