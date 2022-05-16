Süper Lig'de sezonun son haftasında program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun son haftası olan 38. haftanın maç programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:55
Süper Lig'de sezonun son haftasında program belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'de 38. haftanın programı şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16:00 Altay - Kasımpaşa

16:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor

16:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

19:00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor

19:00 Adana Demirspor - Göztepe


TFF süper lig trabzonspor

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