Süper Lig'de şoke eden olay: Hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:43
Süper Lig'de şoke eden olay: Hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!
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Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın devre arasında Antalyaspor cephesi ile maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında gerilim yaşandı.

ATİLLA KARAOĞLAN'A SALDIRI

beIN Sports'ta yayınlanan Skor programının sunucusu Cihan Erduran yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Devre arasında Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe ve maçı hakemi Atilla Karaoğlan arasında, aynı zamanda Sayın Sinan Boztepe'nin koruması olduğu görülen bir beyefendinin de içerisinde bulunduğu, sayın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da o beyefendi tarafından itildiği bir görüntü var. Ancak bu görüntüyü size şu anda açıklıyorum ve açıklamakla yetiniyorum. Ligimizin marka değerinin marka değerinin zedelenmesinden artık an itibarıyla bugüne kadar yaşananlar zaten ortada. Bundan sonrasında ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu görüntüleri sizlerle paylaşmıyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.


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