Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:55
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen


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