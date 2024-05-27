Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'in 2023/2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 20:44
Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 38. hafta sona erdi. 

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayımladı.

İşte 38. haftanın VAR kayıtları:


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