Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Süper Lig'in 2023/2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.
Trendyol Süper Lig'de 38. hafta sona erdi.
Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayımladı.
İşte 38. haftanın VAR kayıtları:
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