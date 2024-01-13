Süper Lig'de tarihi an... Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez uygulandı!

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor mücadelesinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:24
Süper Lig'de tarihi an... Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez uygulandı!
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Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında uygulandı.

Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.

İşte o pozisyon:


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