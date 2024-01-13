Süper Lig'de tarihi an... Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez uygulandı!
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor mücadelesinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı.
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Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında uygulandı.
Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.
İşte o pozisyon:
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig’de ilk kez uygulandı!pic.twitter.com/exMtLGQ7fh— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) January 13, 2024
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