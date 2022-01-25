TFF Bölgesel Amatör Lig müsabakaları hakkında kararını verdi

25 Ocak 2022 Salı, 18:41

Tüm yurtta görülen yoğun kar yağışı, spor müsabakalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

TFF, bir açıklama yayımlayarak BAL karşılaşmalarının 1 hafta süreyle ertelendiğini açıkladı.

TFF, açıklamasında, "29-30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacaktır" ifadelerini kullandı.