TFF Bölgesel Amatör Lig müsabakaları hakkında kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun kış şartları nedeniyle Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının ertelendiğini duyurdu.
Tüm yurtta görülen yoğun kar yağışı, spor müsabakalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
TFF, bir açıklama yayımlayarak BAL karşılaşmalarının 1 hafta süreyle ertelendiğini açıkladı.
TFF, açıklamasında, "29-30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacaktır" ifadelerini kullandı.
29-30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacaktır. pic.twitter.com/PqyMTmnmL4— TFF (@TFF_Org) January 25, 2022
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