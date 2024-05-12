Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR!

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarına yabancı VAR atadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:35
Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR!
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Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:  

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Helder Malheiro

Fenerbahçe - Kayserispor

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Claudio Pereira

Alanyaspor - Beşiktaş

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Ümit Öztürk

Trabzonspor - İstanbulspor

Orta hakem: Emre Kargın

VAR: Erkan Engin


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