Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:30

Güncelleme: 29.08.2023 - 19:30

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün, Pendikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, kulüp idarecisi Serkan Reçber'in de aynı maçta hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildiği bildirilirken, kulüp masörü Osman Duran ile kulüp görevlileri Serkan Gürbüz ve Mahmut Uğur Çilkız'ın da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Kurul, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Corendon Alanyaspor'un disipline sevk edildiğini açıklarken, Mondihome Kayserispor görevlisi Aykut Karakaya'nın da Yılport Samsunspor müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiğini kaydedildi.