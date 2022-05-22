Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Başakşehir, UEFA Konferans Ligi vizesini aldı. İşte Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımlar...

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 18:32
Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Okaka, 31'inci dakikada Epureanu ve 42'nci dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 59'uncu dakikada Nwakaeme'den geldi.

Bu sonuçla ligi 4'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan katılacak. 

1. Trabzonspor: Şampiyonlar Ligi - play off turu oynayacak

2. Fenerbahçe: Şampiyonlar Ligi - 2 ön eleme ve play-off turu oynayacak

3. Konyaspor: UEFA Avrupa Ligi

4. Başakşehir: UEFA Konferans Ligi

5. Türkiye Kupası'nda Kayserispor-Sivasspor finalini kazanan takım: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak.

 


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