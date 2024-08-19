Samsunspor'a 3 puan için tek gol yetti!

Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 01:02
Samsunspor'a 3 puan için tek gol yetti!
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Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Carlo Holse kaydetti.

MAÇI ERTELENDİ

Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 puana yükseldi. Gaziantep FK de 3 puanda kaldı.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise 3. haftada Galatasaray ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.

TFF, Avrupa'da play-off oynayan takımların 3. hafta maçlarını ertelemişti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak.


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