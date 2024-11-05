Süper Lig'den Hollanda'ya transfer!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yolları ayıran Fransız oyuncu Edouard Michut, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulübü Fortuna Sittard'a transfer oldu.
Adana Demirspor'dan ayrılan Edouard Michut'un yeni adresi Hollanda oldu.
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Michut'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Michut ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
27 MAÇTA 4 GOLE KATKI
İmzasının ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Heerenveen maçında stadyumdaydım ve kendimi çok iyi hissettim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Adana Demirspor forması altında toplamda 27 maçta sahaya çıkan genç Fransız orta saha oyuncusu 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Etiketler: #Edouard Michut #fortuna sittard #adana demirspor #transfer
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