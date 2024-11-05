Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen takımla antrenmanlara katıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.
7 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Sakatlığının ciddi olmadığı belirtilen Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.
Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Osimhen'in antrenmandaki neşeli tavırları dikkat çekti:
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #antrenman #tottenham
Spor Haberleri
- Süper Lig'den Hollanda'ya transfer!
- TFF'den Deniz Gül açıklaması!
- Osimhen'den Galatasaray'a müjde!
- Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!
- Hollandalı hocadan transfer yanıtı!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!
- İşte G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir maçlarının hakemleri
- 'Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz?'
- TFF'den yasa dışı bahis reklamına yeni ceza!
- Celtic'in konuğu RB Leipzig!
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…