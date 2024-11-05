Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:09

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:09

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.

7 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Sakatlığının ciddi olmadığı belirtilen Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Osimhen'in antrenmandaki neşeli tavırları dikkat çekti: