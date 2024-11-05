Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen takımla antrenmanlara katıldı.

Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:09

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle pazartesi günkü antrenmanda yer almayan Victor Osimhen, salı günü ise takımla birlikte çalıştı.

7 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Sakatlığının ciddi olmadığı belirtilen Victor Osimhen'in, 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız isim, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Osimhen'in antrenmandaki neşeli tavırları dikkat çekti:


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #antrenman #tottenham

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