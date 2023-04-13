Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Samsunspor'a tebrik mesajı!
Samsunspor, TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Samsunspor'u sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.
Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.
Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SAMSUNSPOR PAYLAŞIMI
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçadroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Samsunspor'u kutladı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Samsunspor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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