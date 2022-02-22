Süper Lig'in 26. haftası geride kaldı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı. Deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 üstünlük kuran lider Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 14'e çıkaran bordo-mavili takım, liderliğini sürdürdü.
Ligde bu hafta oynanan maçların 5'ini konuk takımlar, 4'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: 2-1
Beşiktaş-Altay: 1-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-0
Göztepe-Galatasaray: 2-3
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