Trabzonspor çok farklı!: Alanyaspor 0-4 Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadelenin henüz 5. dakikasında Trabzonspor, Nwakaeme’nin golü ile öne geçti. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi ve skor 2-0 oldu.
36. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Bordo-mavili ekibin baskısında geri gelen pası kaleci Marafona uzaklaştırmak isterken top, Cornelius'a çarparak önüne düştü. Cornelius’un rakip defansı geçerek çektiği şutta top ağlarla buluştu.
Trabzonspor 39. dakikada farkı 4'e çıkardı. Visca'nın soldan kullandığı kornerde Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Siopis, ceza yayı içine gelen topu kaleye göndermek istedi. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafayla filelerle buluşturdu.
Alanyaspor’da Wilson Eduardo, 67. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor bu sonuçla ligdeki puanını 63’e yükselterek ikinci Konyaspor ile aradaki puan farkını 14’e çıkardı.
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