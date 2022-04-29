Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9 maç sonra 11’de
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti. Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, 9 maçın ardından 11’deki yerini aldı.
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangre, 9 maçın ardından 11’de sahaya çıktı. Sangare en son ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçında 11’de görev yapmıştı. Tecrübeli sağ bek 77 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11’de oynadı.
Nazım Sangare, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Bright Osayi-Samuel’in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Samuel’in teknik heyet tarafından derbi düşünülerek dinlendirilmesi üzerine Gaziantep FK maçına 11’de başladı.
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