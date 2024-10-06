Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: İki dev damga vurdu!
Transfermarkt'ın Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncellemesinin ardından en değerli 11 yenilendi. Süper Lig'in en değerli 11'ine Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu.
Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yaşanan değişimin ardından ligin en değerli 11'i de belli oldu.
Süper Lig'in en değerli ilk 11'inin toplam değeri 243 milyon Euro olurken, kadroda sadece Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların yer alması dikkat çekti.
Son güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şöyle oluştu:
Kaleci: Dominik Livakovic (11 milyon euro)
Sağ bek: Bright Osayi-Samuel (8 milyon euro)
Stoper: Victor Nelsson (16 milyon euro)
Stoper: Davinson Sanchez (18 milyon euro)
Sol bek: Jayden Oosterwolde (15 milyon euro)
Orta saha: Sofyan Amrabat (22 milyon euro)
Orta saha: Gabriel Sara (20 milyon euro)
Orta saha: Sebastian Szymanski (19 milyon euro)
Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz (21 milyon euro)
Sol kanat: Allan Saint-Maximin (18 milyon euro)
Forvet: Victor Osimhen (75 milyon euro)
Spor Haberleri
- 3 penaltı kurtaran kaleci zaferi getirdi!
- TFF'nin yeni gelişim direktörü belli oldu
- Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu!
- Keçiörengücü ile Pendikspor puanları paylaştı!
- Kenan Yıldız sonradan girdi: Juventus 88'de yıkıldı!
- Konyaspor, Eyüpspor'u 90+7'de mağlup etti!
- Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!
- Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!
- Manisa Basket, mağlubiyetle başladı!
- Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı