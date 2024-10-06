Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: İki dev damga vurdu!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:23

Güncelleme: 06.10.2024 - 16:23

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yaşanan değişimin ardından ligin en değerli 11'i de belli oldu.

Süper Lig'in en değerli ilk 11'inin toplam değeri 243 milyon Euro olurken, kadroda sadece Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların yer alması dikkat çekti.

Son güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Dominik Livakovic (11 milyon euro)

Sağ bek: Bright Osayi-Samuel (8 milyon euro)

Stoper: Victor Nelsson (16 milyon euro)

Stoper: Davinson Sanchez (18 milyon euro)

Sol bek: Jayden Oosterwolde (15 milyon euro)

Orta saha: Sofyan Amrabat (22 milyon euro)

Orta saha: Gabriel Sara (20 milyon euro)

Orta saha: Sebastian Szymanski (19 milyon euro)

Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz (21 milyon euro)

Sol kanat: Allan Saint-Maximin (18 milyon euro)

Forvet: Victor Osimhen (75 milyon euro)