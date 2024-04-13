Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez kim, kaç yaşında, nereli?
Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez kim, kaç yaşında, nereli?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan yabancı VAR hakemi uygulaması ile görev alacak olan ilk hakem belli oldu. Yurttaşlar Mario Melero Lopez'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez kim, kaç yaşında, nereli?
MARİO MELERO LOPEZ KİM?
Mario Melero Lopez 2 Temmuz 1979 tarihinde İspanya, Málaga'da dünyaya geldi. Lopez, İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.
SÜPER LİG'İN İLK YABANCI VAR HAKEMİ
44 yaşındaki hakem Mario Melero Lopez, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü - Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.
Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.
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