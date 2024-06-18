Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'dan Halil Akbunar hamlesi
Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde gözünü kanat oyuncusu Halil Akbunar'a çevirdi.
Pendikspor'la resmen yollarını ayıran deneyimli oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenilen yeşil-beyazlıların olumlu mesafe kat ettiği bildirildi.
İlk olarak kariyerinde Göztepe'de profesyonelliğe adım atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig tecrübesi yaşadı. Kiralık olarak bir dönem Elazığspor'da da oynayan Halil, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına transfer olup ardından yeniden Türkiye'ye döndü.
Bu kez Eyüpspor'la anlaşan Halil Akbunar, geçen sezonu ise Süper Lig'de Pendikspor forması altında geçirdi. Pendikspor'da 37 resmi maça çıkan oyuncu 2787 dakika süre aldı. İstikrarlı bir performans ortaya koyan Halil, 5 gol attı, 3 de asist yaptı.
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