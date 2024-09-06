Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru hamlesi!
Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için bir İstanbul ekibinin devrede olduğu iddia edildi.
Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir. İstanbul ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, Sarı-Kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.
EYÜPSPOR İLK TEMASI KURDU
Al-Fayha ile sözleşmesinin son yılına giren Henry Onyekuru için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü.
Ajansspor'da yer alan habere göre; İstanbul ekibi, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla ilk teması kurdu.
2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #eyüpspor #Henry Onyekuru #transfer
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