Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru hamlesi!

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için bir İstanbul ekibinin devrede olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:05
Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru hamlesi!
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Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir. İstanbul ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusu ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, Sarı-Kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

EYÜPSPOR İLK TEMASI KURDU

Al-Fayha ile sözleşmesinin son yılına giren Henry Onyekuru için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Ajansspor'da yer alan habere göre; İstanbul ekibi, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla ilk teması kurdu.

2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #eyüpspor #Henry Onyekuru #transfer

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