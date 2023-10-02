Superclasico'da River Plate, Boca Juniors'u 2-0 mağlup etti

Superclasico'da River Plate, deplasmanda Boca Juniors'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:54
Superclasico'da River Plate, Boca Juniors'u 2-0 mağlup etti
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Arjantin Ligi'nin 7.haftasında Boca Juniors ile River Plate Superclasico'da karşı karşıya geldi. Alberto J. Armando Stadı'nda oynanan maçı River Plate 2-0 kazanarak derbi zaferini elde eden taraf oldu.

Maçın 41. dakikasında Salomon Rondon'un golüyle River Plate ilk yarıyı önde kapatırken dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Enzo Hernan Diaz farkı ikiye çıkararak skoru belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla River Plate kendi grubunda 13 puana yükselerek zirvedeki Independiente'yi takibini sürdürdü. Boca Juniors ise 7 puanda kaldı.


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River Plate Superclasico boca juniors

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