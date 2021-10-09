Sutopunda federasyon seçimleri öncesi delege oyunu

09 Ekim 2021 Cumartesi, 15:40

Türkiye Sutopu Federasyonu, 2020-2021 sezonu faaliyet programını pandemiden dolayı iptal etmesine rağmen federasyon kupası altında oynattığı maçları, sezon gibi sayarak, birçok takımın liglerde takımlarının oynamasına rağmen oy haklarını elinden aldı. Federasyon, bilhassa Anadolu takımlarının oy haklarını gasbetti.

Federasyon arka arkaya 2 sezonun tamamlanması şartını koşmasına rağmen, faaliyet programında 2020-2021 sezonunu baz aldı.

Federasyonda neler oluyor?

Herkes seçimi beklerken ortada şaibe dolu görüşmeler ve uygulamalar dolaşıyor. Federasyonun kendisine yakın kulüplerle önceden görüştüğü ve bilgi vererek delegelerini bildirmelerini istediği, diğer kulüplere ise dün akşam 18.00'den sonra fax çekilerek 2 gün sonra isimleri istediği söyleniyor. Ayrıca kulüp yönetim kurulu kararı da isteniyor. Olması gereken ise, en az 7 gün önceden kulüplere yazı bildirilmesi. Ayrıca delege belirlenirken 2020 ve 2021 yıllarının dikkate alındığı konuşuluyor.

GSM Tahkim Kurulu'nun ise bu düzensizliğe son vermesi ve hak eden kulüplere oy hakkı tanıması bekleniyor.