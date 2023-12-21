Suudi Arabistan çöllerinde heyecan başlıyor: 2024 Dakar Rallisi’nin rotası belli oldu

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:07

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:07

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 2024 Dakar Rallisi heyecanı için geri sayım başladı. Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonlarından olan Dakar Rallisi bu yıl 46. kez düzenlenecek. Bu sene ralli kapsamında sürücüler Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgeleri ziyaret edecek. 12 etaptan oluşan zorlu mücadele 5 Ocak Cuma günü, El-Ula’da gerçekleşecek olan açılış etabıyla başlayacak ve 19 Ocak’ta sona erecek.

Sürücülerin, kontrol noktalarına ve etap sonlarına ulaşmak için halka açık yollarda binlerce kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi bu yıl Yenbu’da sonlanacak. Toplam uzunluğu 7.891 kilometre olan rallinin 4.727 kilometresi zamana karşı yarışılan özel etaplardan oluşuyor.

Bu yıl Dakar Rallisi’nde yeni bir konsept de yer alıyor. Sürücülerin 48 saatlik bir yarışta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar sekiz kamp alanından birine ulaşmaları gerekiyor. Bu süreçte çok az malzeme ve erzağa sahip olacak olan sürücülerin araç onarımı için yalnızca iki saatleri olacak ve ertesi gün 07.00'ye kadar etabı tamamlamaları gerekecek.

Geçtiğimiz yıl Dakar Rallisi’ni otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde de yine Red Bull sporcusu Kevin Benavides kazanmıştı.

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