Merih Demiral üst üste ikinci kez zafere ulaştı: Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa Al Ahli'nin!

25.04.2026 22:57:00
Cumhuriyet Spor
Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi ekibi Al Ahli, Japonya Ligi takımlarından Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti.

Al Ahli'ye şampiyonluğu getiren golü karşılaşmanın 96. dakikasında Firas Al Bureykan kaydetti.

9 KİŞİ KALDILAR

Al Ahli'de 68. dakikada Zakaria Al Hawsawi ve 120. dakikada Mohamed Abdurrahman doğrudan kırmızı kart gördü.

Suudi ekibi bu sonuçla üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

MERİH DEMİRAL 2. KEZ ŞAMPİYON

Suudi ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Merih Demiral, Al Ahli ile üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı! Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Roma deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.
10 kişi kalan PSG'den rahat galibiyet! Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Angers'yi 3-0 mağlup etti.