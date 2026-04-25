Merih Demiral üst üste ikinci kez zafere ulaştı: Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa Al Ahli'nin!

AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi ekibi Al Ahli, Japonya Ligi takımlarından Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti.

Al Ahli'ye şampiyonluğu getiren golü karşılaşmanın 96. dakikasında Firas Al Bureykan kaydetti.

9 KİŞİ KALDILAR

Al Ahli'de 68. dakikada Zakaria Al Hawsawi ve 120. dakikada Mohamed Abdurrahman doğrudan kırmızı kart gördü.

Suudi ekibi bu sonuçla üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

MERİH DEMİRAL 2. KEZ ŞAMPİYON

Suudi ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Merih Demiral, Al Ahli ile üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.