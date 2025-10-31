Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 09:27:00
Amerika Futbol Ligi'nin (MLS) Avrupa futboluna göre erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarını Suudi Arabistan'da sürdürmek isteyen Lionel Messi, istediği cevabı alamadı.

Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) Avrupa futboluna göre erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürebilmek için 4 ay oynayabileceği bir kulüp arıyor. Arjantinli oyuncunun menajer, Suudi Arabistan yetkilileriyle 4 aylık süreç için görüştü.

Thmanya'ya konuşan Abdallah Hammad, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'da 4 ay oynama isteğinin bakanlık tarafından reddedildiğini açıkladı. Hammad, bakanlığın Suudi Arabistan Ligi'nin hazırlık kampı olmadığı fikriyle karşı çıktığını ifade etti.

Abdallah Hammad, "Messi'nin ekibi geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Teklifi bakana sundum, ancak Messi'nin sadece dört aylığına gelmesine izin vermedi ve konu kapandı. Suudi Ligi'nin bir antrenman kampı olmayacağını söyledi" dedi.

