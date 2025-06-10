Fenerbahçe'de forvet transferinde yeni rota: İstenen bonservis belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan rekor bedelle ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atan Aleksandar Mitrovic bu yaz takıma veda edebilir.

Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, kadrosuna forvet takviyesi yapmak isterken takımın golcü ismi Aleksander Mitrovic yeniden Avrupa'ya dönmeyi planlıyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Sırp golcünün temsilcilerine Avrupa'ya dönmek istesiğini söylediği belirtildi.

Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leroy Sane ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Mitrovic'in talebinin Fenerbahçe yönetimine iletildiği kaydedildi.

Al-Hilal, Mitrovic'in ayrılığı için 10 milyon Euro talep ederken Fenerbahçe'nin sürpriz bir aday olarak deneyimli futbolcuyu değerlendirebileceği aktarıldı.

Kariyeri boyunca Partizan, Telefoto Optik, Anderlecht, Newcastle United, Fulham ve Al-Hilal formalarını giyen Mitrovic toplamda 515 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 265 gol ve 62 asist kaydetti.



