Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını duyurdu!

Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını duyurdu!

10.06.2025 10:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını duyurdu!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

Kombine fiyatları şöyle:

Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

Kale arkası: 20 bin 500

Öğrenci: 10 bin 750


İlgili Konular: #fenerbahçe #kombine

İlgili Haberler

Ali Koç’un imza sürecine yönelik bu ifadesi Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı: ‘Ciğeri 5 para etmezler’
Ali Koç’un imza sürecine yönelik bu ifadesi Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı: ‘Ciğeri 5 para etmezler’ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir kez daha olağanüstü seçimin eylülde yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.
Fenerbahçe'de forvet transferinde yeni rota: İstenen bonservis belli oldu!
Fenerbahçe'de forvet transferinde yeni rota: İstenen bonservis belli oldu! Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından yeni bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe'de Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'in gündeme geldiği iddia edildi.