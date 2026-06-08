Suudi Arabistan ekiplerinin radarındaydı: Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için kararını verdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transferlerini arka arkaya açıklayan Trabzonspor şu ana kadar 3 imzayı resmen duyurdu. Bordo-mavililer ilk olarak Ernest Muçi'i açıklarken sorasında Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi transferleri resmiyet kazanmıştı.

ONUACHU'NUN AYRILIĞINA RET

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Paul Onuachu için sürpriz bir teklif geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan bir kulüp, deneyimli golcü için 11 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, ayrılığı düşünmediklerini ve oyuncuyu satmayacaklarını bildirdi.

Doğan'ın söz konusu rakamın oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdiği, sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği belirtildi. Trabzonspor'daki ilk döneminde kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, geçtiğimiz sezonun başında bonservisiyle bordo-mavililere imza atmıştı.

ONUACHU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Onuachu için Trabzonspor, 5.67 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bordo-mavili ekip, 11 milyon Euro'luk teklifi kabul etmiş olsaydı, Onuachu'yu transfer ettiği bedelin yaklaşık 2 katına oyuncuyu satmış olacaktı. Geride kalan sezonda Onuachu 36 maçta süre alırken 26 gol ve 2 asistle oynadı.